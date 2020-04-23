«Пугал друзей о зараженных COVID-19 в Краснотурьинске»: уралец заплатит штраф в 30 тысяч за фейк в Instagram

23 Апр 2020 2020-04-23T10:00:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Краснотурьинска, что в Свердловской области, Александра, отправили под суд за то, что он опубликовал на своей странице в Instagram фейк о коронавирусе. В конце марта он написал, что на территории Карпинска подтвердился диагноз у одного из жителей.

- Также мужчина сообщил, что ночью из Североуральска и Краснотурьинска увезли по одному человеку, у которых, скорее всего, также будет подтвержден диагноз, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Видеозапись он разместил в разделе «Друзья», однако ее увидело огромное количество людей – в том числе и те, кто не входил в эту группу.

Среди просмотревших запись оказалась и супруга друга Александра. Она стала переживать, ведь ее муж как раз возвращался домой в самолете с попутчицей, у которой позднее был диагностирован коронавирус, после чего мужчину отвезли в больницу для взятия анализов. Мужчина попросил Александра удались пост, однако тот отказался. В итоге, ролик с постом был скопирован и передан полицейским.

На распространителя фейков составили протокол об административном правонарушении. Согласно справке Роспотребнадзора, на то время зараженных в Североуральске, Краснотурьинске и Карпинске не было. Во время судебного заседания Александр объяснил, что увидел информацию о зараженных в одном из городских пабликов и решил предупредить друзей об опасности. Однако эта информация не подтвердилась. Тогда суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU