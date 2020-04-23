2020-04-23T10:00:24+03:00
Общество

«Пугал друзей о зараженных COVID-19 в Краснотурьинске»: уралец заплатит штраф в 30 тысяч за фейк в Instagram

На него пожаловался в полицию его товарищ
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральца оштрфаовали за фейк о коронавирусеУральца оштрфаовали за фейк о коронавирусеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Краснотурьинска, что в Свердловской области, Александра, отправили под суд за то, что он опубликовал на своей странице в Instagram фейк о коронавирусе. В конце марта он написал, что на территории Карпинска подтвердился диагноз у одного из жителей.

- Также мужчина сообщил, что ночью из Североуральска и Краснотурьинска увезли по одному человеку, у которых, скорее всего, также будет подтвержден диагноз, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Видеозапись он разместил в разделе «Друзья», однако ее увидело огромное количество людей – в том числе и те, кто не входил в эту группу.

Среди просмотревших запись оказалась и супруга друга Александра. Она стала переживать, ведь ее муж как раз возвращался домой в самолете с попутчицей, у которой позднее был диагностирован коронавирус, после чего мужчину отвезли в больницу для взятия анализов. Мужчина попросил Александра удались пост, однако тот отказался. В итоге, ролик с постом был скопирован и передан полицейским.

На распространителя фейков составили протокол об административном правонарушении. Согласно справке Роспотребнадзора, на то время зараженных в Североуральске, Краснотурьинске и Карпинске не было. Во время судебного заседания Александр объяснил, что увидел информацию о зараженных в одном из городских пабликов и решил предупредить друзей об опасности. Однако эта информация не подтвердилась. Тогда суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На них не было спасательных жилетов»: на Белоярском водохранилище едва не утонули два рыбака
Как в Екатеринбурге отметят День весны и труда 1 Мая: флешмобы и много полиции
В Екатеринбурге стартует онлайн-запись в детские школы искусств
Из-за коронавируса заморожен проект ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском
«Каждая весточка из внешнего мира – радость для них»: екатеринбуржцев зовут отправить добрые письма одиноким бабушкам и дедушкам
При покупке билета пассажиры «РЖД» должны указывать контактную информацию
Студенты из Екатеринбурга выхаживают оголодавших животных из «Парка Сказов»
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
В Екатеринбурге почти на месяц закрывают от машин переулок Широкий
Почему в мире так боятся коронавируса: отвечает специалист
Уральские военные обработают от коронавируса 110 интернатов для пенсионеров и детей
В Свердловской области растет число людей, у которых COVID-19 проходит без симптомов
Полиция ищет очевидцев: в Екатеринбурге иномарка переехала 78-летнюю бабушку, которая переходила дорогу не по правилам
Пьяный екатеринбуржец приревновал свою молодую подругу и набросился на нее с ножом
Верховный суд РФ: наказывать за нарушение режима самоизоляции надо мягче
Медикам удалось вылечить от коронавируса еще шестерых уральцев
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 миллионов рублей
Пропускной режим в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли поехать на дачу в майские праздники
«Пугал друзей о зараженных COVID-19 в Краснотурьинске»: уралец заплатит штраф в 30 тысяч за фейк в Instagram
«Равно площади Ватикана»: из Кольцово за зиму вывезли 68 тысяч кубометров снега
В Ирбите свердловские спасатели перевозят жителей на моторной лодке
В Зеленой роще Екатеринбурга продолжают рубить деревья
Уралец лишился иномарки из-за того, что не оплатил 35 штрафов
Сегодня стартует фестиваль науки «КСТАТИ», который впервые пройдет online
Телефонные мошенники оформили на свердловчанку кредит в 700 тысяч
«Подожгли прямо возле офиса»: в Екатеринбурге сгорела брендированная машина такси
Клещи покусали уже больше тысячи уральцев
На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» до конца лета ввели реверсивное движение
Свердловское правительство за 620 тысяч высадит цветы у своих дверей