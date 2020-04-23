2020-04-23T09:43:10+03:00
Общество

«Равно площади Ватикана»: из Кольцово за зиму вывезли 68 тысяч кубометров снега

В аэропорту отчитались о работе в осенне-зимний период
Мария Трапезникова
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В аэропорту Кольцово отчитались о работе в осенне-зимний периодВ аэропорту Кольцово отчитались о работе в осенне-зимний периодФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово отчитались о работе в осенне-зимний период. Впервые на работу снегоуборочная техника вышла на очистку летного поля еще 29 октября. А за все время площадь искусственных покрытий, которые пришлось расчистить, превысила 1,2 миллиона «квадратов». Это примерно равно площади Ватикана.

- Всего в снежный период с аэродрома Кольцово было вывезено 68,5 тысяч кубометров снега, что сопоставимо с показателями прошлого осенне-зимнего сезона, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Аэродромной службой было израсходовано 94,8 тонн антигололедного реагента. Работа аэропорта из-за снега или льда ни разу не останавливалась.

Чтобы обрабатывать самолеты от наледи с 1 октября было использовано 615,2 тысячи литров специальной противообледенительной жидкости первого типа и 133,9 тысяч литров четвертого типа. Как объяснили в пресс-службе аэропорта, первый используется для первичной обработки самолетов от наледи, четвертый – для предотвращения их повторного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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