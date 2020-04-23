В Ирбите свердловские спасатели перевозят жителей на моторной лодке

23 Апр 2020 2020-04-23T09:22:37+03:00

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На Ирбит обрушился весенний паводок. Из-за него затопило 38 огородов и еще 25 придомовых территорий. Сейчас в городе дежурят бригады спасателей, которые организовали для местных жителей переправу на моторной лодке. За обстановкой следят с неба, с помощью беспилотника. Однако постепенно уровень воды начинает снижаться.

- За сутки в реке Нице он понизился на семь сантиметров. От паводковых вод в Ирбите освободились 8 придомовых территорий, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В городе продолжают дежурить спасатели, они вместе с волонтерами оказывают адресную помощь населению, в случае необходимости на моторной лодке перевозят людей через подтопленную территорию.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Спасатели прогнозируют понижение уровня воды в ближайшие сутки еще на 1-3 сантиметра. От паводка удалось освободить низководный мост у деревни Юдина. Однако всего в Свердловской области остаются затопленными 9 мостов. Из них два разобраны на период половодья.

ИСТОЧНИК KP.RU