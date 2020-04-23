В Зеленой роще Екатеринбурга продолжают рубить деревья

23 Апр 2020 2020-04-23T08:55:04+03:00

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Накануне представители мэрии Екатеринбурга съездили в парк Зеленая роща, который благоустраивают вот уже почти год, и посмотрели, как проходят работы – а идут они согласно графику. 610 посаженных в ноябре сосен прижились и чувствуют себя вполне комфортно.

Однако представители РООСО «Защита природы» заметили, что в парке остались еще аварийные деревья и, как минимум, три сосны, которые являются пристанищем опасного вредителя короеда-типографа.

- Гибель взрослой и вполне здоровой сосны, подвергшейся массовой атаке жуков-короедов – вопрос нескольких дней, - заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Поэтому эти деревья, как и клены, поврежденные прошлогодним летним ураганом, необходимо ликвидировать и вывозить с территории парка.

В ходе проверки ремонтных работ представители администрации не обнаружили повреждений корневой системы сосен или других деревьев во время прокладки кабеля освещения. Кроме того, председатель Комитета благоустройства предложила представителю генподрядчика пригласить лесопатологов из Уральского лесотехнического университета и подготовить документацию на дополнительный снос больных деревьев в рамках контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU