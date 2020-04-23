Уралец лишился иномарки из-за того, что не оплатил 35 штрафов
У жителя Каменска-Уральского, что в Свердловской области, забрали иномарку Toyota из-за того, что он не оплатил 35 штрафов за нарушения ПДД. Сумма его задолженности составила 19 тысяч рублей.
- Накопив внушительную сумму штрафов, мужчина погашать долги не торопился. Вследствие чего, судебным приставом-исполнителем в отношении его машины вынесено постановление об ограничении права собственности, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Кроме того, приставы взыскали деньги, которые хранились у мужчины на расчетных счетах в банках. И только после этого он решил поскорее расплатиться с долгами.
ИСТОЧНИК KP.RU