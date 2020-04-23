Сегодня стартует фестиваль науки «КСТАТИ», который впервые пройдет online

23 Апр 2020 2020-04-23T08:14:30+03:00

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Ежегодный научный фестиваль «КСТАТИ», который проводит сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), впервые пройдёт в формате онлайн. С 23 по 25 апреля в режиме нон-стоп состоятся лекции, воркшопы, встречи с учёными и экспертами, Программа ориентирована на широкую аудиторию: мероприятия будут интересны и детям, и взрослым – всем, кто интересуется современной наукой.

Зрители получат возможность позавтракать онлайн с популяризатором науки Дмитрием Побединским, тележурналистом Екатериной Шугаевой и экспертом в области коммуникаций Андреем Тимоновым, а еще сделать зарядку вместе с экспертами ИЦАЭ. Организаторы выйдут на связь с исследователем Российского квантового центра Алексеем Фёдоровым, врачом лучевой диагностики Анной Хоружей и антропологом Еленой Судариковой.

Школьники и педагоги смогут посклить НЕ-уроки, на них ребята узнают, как избежать ошибок при подготовке к ЕГЭ и добиться хорошего результата, как сегодня мы получаем знания о ранних дописьменных эпохах и почему небо – голубое, а солнце – жёлтое.

После обеда начнется Show Time – научно-популярное ток-шоу ИЦАЭ. Создатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов проведет виртуальную экскурсию по самым необычным научным зданиям мира, с научным журналистом Анной Хоружей, психологом Тахиром Базаровым и педагогом Мариной Вайндорф-Сысоевой «разберут на атомы» формат онлайн. Кроме того, зрители онлайн-трансляции смогут стать присяжными в суде над супергероем вселенной Marvel – Человеком-пауком. В роли прокурора выступит кандидат физико-математических наук Антон Седов, а в роли адвоката – кандидат технических наук Денис Суворов.

Организаторы фестиваля не обошли стороной и игровые форматы: зрители смогут стать участниками интеллектуальной игры «Матрица», «Красиво атомы сложились» и онлайн-квиза «Атомный зачёт». Также пройдет Public Talk с известными учёными астрофизиком Юрием Ковалёвым, нейрофизиологом Вячеславом Дубыниным, а также научным журналистом и медицинским блогером Алексеем Водовозовым.

«Гвоздём» программы фестиваля станет баттл популяризаторов науки «ScienceVision». Физики, психологи, химики, биологи, историки, астрономы выступят с пятиминутными лекциями, а зрители будут голосовать за понравившиеся выступления. Победители будут определены в двух номинациях: «Научный экзорцист» и «Ясновещающий». Главным призом для победителей станет просветительский тур в один из городов присутствия ИЦАЭ после снятия изоляции.

Подробную программу можно найти на сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU