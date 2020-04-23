Телефонные мошенники оформили на свердловчанку кредит в 700 тысяч

23 Апр 2020 2020-04-23T08:06:59+03:00

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В Невьянске, что в Свердловской области, телефонные мошенники на местную жительницу оформили кредит в 700 тысяч. Ей позвонила девушка и представилась сотрудницей «Газпром Банка», после чего уговорила ее сообщить ей сведения о банковских картах и код из СМС – что потерпевшая и сделала.

- Неизвестными на нее был оформлен кредит на 700 тысяч рублей, но похитить деньги злоумышленники не смогли, так как потерпевшая прекратила разговор и связалась с банком, чтобы заблокировать счета, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. – По этому факту возбуждено уголовное дело.

Чуть позднее еще одной жительнице Невьянска позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Сбербанка». И убедил ее снять с карты 50 тысяч, после чего – зачислить их на абонентский номер мошенников. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело.

Полицейские еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя давать незнакомцам свои личные данные, реквизиты банковских карт и пин-коды, а также коды подтверждения, приходящие в СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU