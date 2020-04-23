«Подожгли прямо возле офиса»: в Екатеринбурге сгорела брендированная машина такси

23 Апр 2020 2020-04-23T07:38:22+03:00

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Минувшим вечером в Екатеринбурге, на улице Кислородной, сгорела легковушка. Как рассказали очевидцы, неизвестный поджог брендированную машину такси. «Прям возле офиса подожгли», - рассказывает Дмитрий в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

В полиции информацию о возгорании подтвердили и отметили, что сейчас ведется расследование.

- Сообщение о возгорании автомобиля Lada Granta по адресу Кислородная, 7 поступило в отдел полиции №14 в ночь с 21 на 22 апреля. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции, был проведен осмотр места происшествия. По данному инциденту полицией проводится проверка, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Причина возгорания транспортного средства будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU