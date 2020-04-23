Клещи покусали уже больше тысячи уральцев

23 Апр 2020 2020-04-23T07:00:35+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора на 21 апреля, за все время в Свердловской области клещи успели покусать 1 142 человека, в том числе 337 детей. В Екатеринбурге от клещей пострадали 465 человек.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях в регионе. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Слободо-Туринском, Пышминском, Тугулымском, Таборинском районах, а также в Камышлове, Верхней Туре, Сысерти, Ирбите, Каменске-Уральском, Березовском, Богдановиче и Рефтинском, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Накануне мы рассказывали, что за все время специалисты установили два случая клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. В этом году на территории области запланировано обработать от клещей 12 200 гектаров. В Екатеринбурге такая обработка уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU