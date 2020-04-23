На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» до конца лета ввели реверсивное движение

23 Апр 2020 2020-04-23T06:43:23+03:00

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На федеральной трассе Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» с сегодняшнего дня, 23 апреля, и до конца лета, 31 августа, вводится реверсивное движение.

- Из-за ремонтных работ затруднения могут возникнуть на на следующих участках: 51+562 - 53+600, 59+668 –61+883. Изменения вступают в силу с 8:00 до 19:00 ежедневно, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора».

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также заранее планировать свой маршрут. Сообщить о нештатной ситуации на дороге можно по телефону: 8 (800) 200-63-06 (дежурно-диспетчерская служба «Уралуправтодора»).

ИСТОЧНИК KP.RU