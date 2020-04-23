23 Апр 2020 2020-04-23T06:27:35+03:00

Свердловское правительство за 620 тысяч высадит цветы у своих дверей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть работ нужно будет выполнить до 10 июня, часть – до 15 октября

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Правительство Свердловской области за 620 тысяч рублей высадит рядом со своим зданием на Бориса Ельцина, 10 цветы. Соответствующий конкурс уже появился на портале госзакупок, согласно которому клумбы должны будут появиться как внутри здания, так и снаружи.

- Цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся, симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, отсутствие хлористичности листьев, хорошо развитый габитус, - сообщается в документации.

Подрядчику предстоит высадить 3 800 розовых, оранжевых и красных бегоний, 600 алиссумов, 4 500 тюльпанов, подготовить к сезону 8 хвойных деревьев (подрезать их и удобрить) и 120 кустарников. Кроме того, на террасе восьмого этажа здания правительства нужно будет установить четыре клумбы и четыре вазона. Часть работ нужно будет выполнить до 10 июня, часть – до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU