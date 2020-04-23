Готовьтесь к слякоти: к выходным в Екатеринбург придут мокрый снег с дождем и сильные ветра

23 Апр 2020 2020-04-23T06:07:37+03:00

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К выходным в Екатеринбург снова придет непогода, так что не убирайте далеко зонтики, сапоги и теплые вещи. Они еще вам пригодятся. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанами на последние дни уходящей недели.

В четверг, 23 апреля, будет облачно с прояснениями, а также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем остановится на отметке в +7. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/сек.

В ночь на пятницу, 24 апреля, будет все также облачно и дождливо. Ночь столбики термометров опустятся до -3, днем поднимутся до +7. Ветер западный с порывами до 14 м/сек.

В ночь на субботу, 25 апреля, будет облачно и дождливо. Ночью похолодает до -1…-3, днем потеплеет до +7. Ветер западный с порывами до 13 м/сек.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, будет облачно, в некоторых районах пройдет дождь с мокрым снегом. Ночью похолодает до +4, днем потеплеет до +15.

Кроме того, накануне МЧС по Свердловской области разослали предупреждение о непогоде на 23 апреля: местами в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ветер с порывами до 20 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU