2020-04-22T19:59:43+03:00
Общество

В Свердловской области волонтеры раздали нуждающимся больше 24 тысяч благотворительных наборов

Их получили малоимущие, инвалиды и многодетные семьи
Алина СУРИНА
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Людям на самоизоляции помогают 3,5 тысячи волонтеровЛюдям на самоизоляции помогают 3,5 тысячи волонтеровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области волонтеры раздали нуждающимся больше 24 тысяч благотворительных наборов. Их получили малоимущие, инвалиды и многодетные семьи. Кроме того 10 тысяч наборов продуктов и непродовольственных товаров доставили одиноко проживающим свердловчанам старше 65 лет, состоящим на учете в управлениях социальной политики. До 1 мая такими наборами будут обеспечены 40 тысяч нуждающихся.

- Адресно отрабатывать заявки помогают волонтеры - это 3,5 тысячи человек. Все они прошли специальную подготовку по соблюдению норм безопасности, экипированы защитными комбинезонами, масками, очками и перчатками, - рассказали в оперштабе.

За время работы волонтеров на горячие линии по оказанию помощи в условиях самоизоляции поступило более 20 тысяч обращений. Также продолжает работу добровольческая служба психологической помощи. Профессиональными психологами принято уже 290 звонков.

Волонтеры собирают наборы для нуждающихся.Видео: оперштаб по профилактике распространения коронавируснй инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Свердловской области волонтеры раздали нуждающимся больше 24 тысяч благотворительных наборов
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