22 Апр 2020 2020-04-22T19:34:06+03:00

После изоляции книги уральцам можно будет забрать с собой домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральцам, изолированным в обсервации, передали больше 400 книг и журналов. Напомним, что прилетевшие из-за рубежа жители Свердловской области пробудут на изоляции две недели. Печатную продукцию, которую передали из областного Минкульта уральцы смогут оставить себе.

- Сегодня все мы понимаем, насколько важно помогать друг другу. Поэтому и было принято решение поддержать тех, кто находится в изоляции, - рассказала министр культуры Светлана Учайкина. - Мы постарались сформировать фонд так, чтобы у людей был выбор, чтобы каждый мог найти книгу по своему вкусу.

Некоторые книги изолированным уральцам сотрудники министерства передали из своих домашних библиотек. Среди переданной литературы есть и известные произведения зарубежных писателей и книги уральских мастеров пера. Такие, например, как «Белый китель» Аркадия Застырца, «Солнышко в березах» Николая Никонова и «Это все для красоты» Ольги Колпаковов.

ИСТОЧНИК KP.RU