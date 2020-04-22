2020-04-22T19:13:35+03:00
Происшествия

Мэра Тугулыма, которого обвиняют в получении взятки, отпустили под домашний арест

Экс-чиновник обжаловал арест в областном суде
Алина СУРИНА
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Экс-чиновник обжаловал арест в областном судеЭкс-чиновник обжаловал арест в областном судеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэра Тугулыма, которого обвиняют в получении взятки, отпустили под домашний арест. Экс-чиновник обжаловал арест в областном суде. 15 апреля Сергея Селиванова отправили в СИЗО на два месяца. Но суд смягчил меру пресечения, и теперь до девятого июня глава Тугулыма будет находиться на домашнем аресте.

- Обвиняемому запрещено без разрешения следователя, прокурора, суда общаться с другими обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями по уголовному делу, а также лицами, находившимися и находящимися в его подчинении,- рассказали в областном суде. - Также ему запрещено получать и отправлять почтовые и телеграфные отправления, использовать интернет, разъяснены правила пользования телефонной связью.

Напомним, главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2016 году обвиняемый потребовал от директора муниципального учреждения передать ему взятку за покровительство по службе, ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования. Так как организация находилась в служебной зависимости от Сергея Селиванова ее директор, испугавшаяся, что с ней расторгнут контракт, согласилась на требования и передала главе Тугулыма около двух миллионов рублей.

Апелляция по делу главы Тугулыма Сергея Селиванова, обвиняемого в получении взятки.Видео: Свердловский областной суд

ИСТОЧНИК KP.RU

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