2020-04-22T18:17:41+03:00
Происшествия

Где люди гибнут в ЧС чаще всего: список регионов

На первом месте – Московская область, на последнем - Татарстан
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
От ЧС гибнут везде, но где-то больше, а где-то меньшеОт ЧС гибнут везде, но где-то больше, а где-то меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В списке регионов, в которых люди чаще всего гибнут в чрезвычайных ситуациях, Московская область оказалась на первом месте. Здесь в 2019 году в результате ЧС погибли 74 человека.

На втором месте антирейтинга – Краснодарский край – 35 человек, а на третьем – Забайкальский край – 31 человек. Эти цифры приводит NEWS.ru со ссылкой на МЧС России.

Четвертое место в списке занял Красноярский край, год за прошлый год в ЧС погибли 30 человек, а на пятом – Иркутская область – столько же.

Реже всего в результате ЧС гибнут жители Саратовской, Самарской, Курганской и Вологодской областей, а также Татарстана, где жертвами ЧС в2019 году стали по одному человеку.

Между тем в этой статистике есть общая положительная динамика: в 2019 году количество жертв ЧС снизилось по сравнению с предыдущим годом с 717 человек до 532.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральцам, изолированным в обсервации, передали больше 400 книг и журналов
Мэра Тугулыма, которого обвиняют в получении взятки, отпустили под домашний арест
«Банк Уралсиб» признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
В Екатеринбурге завод набирает сотрудников на производство аппаратов ИВЛ
Где люди гибнут в ЧС чаще всего: список регионов
«Банк Уралсиб» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Под Нижним Тагилом завершают ремонт Черноисточинской плотины
Коронавирус забрал у россиян не здоровье, а деньги
В Свердловской области зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита
«Приходите, мы вас ждем»: в Екатеринбурге в салон эротического массажа нагрянула полиция
Цифровой сервис помогает компаниям малого и среднего бизнеса на полигоне СвЖД управлять грузоперевозками удаленно
Уралец отомстил своей соседке заявив в скорую помощь, что у нее коронавирус
«Так тяжело было»: Стас Михайлов рассказал о перенесенном коронавирусе
В Екатеринбурге будут судить участницу преступной группы, которая перевела заграницу больше 2,8 миллиардов рублей
Металлургам ЕВРАЗ НТМК присвоено знание «Профессиональный инженер России»
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции
Свердловский губернатор попросил у Путина денег на ЕКАД и дороги Тагила
Уже точно: «Бессмертный полк» 2020 в Екатеринбурге пройдет на балконах