Где люди гибнут в ЧС чаще всего: список регионов

22 Апр 2020 2020-04-22T18:17:41+03:00

От ЧС гибнут везде, но где-то больше, а где-то меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В списке регионов, в которых люди чаще всего гибнут в чрезвычайных ситуациях, Московская область оказалась на первом месте. Здесь в 2019 году в результате ЧС погибли 74 человека.

На втором месте антирейтинга – Краснодарский край – 35 человек, а на третьем – Забайкальский край – 31 человек. Эти цифры приводит NEWS.ru со ссылкой на МЧС России.

Четвертое место в списке занял Красноярский край, год за прошлый год в ЧС погибли 30 человек, а на пятом – Иркутская область – столько же.

Реже всего в результате ЧС гибнут жители Саратовской, Самарской, Курганской и Вологодской областей, а также Татарстана, где жертвами ЧС в2019 году стали по одному человеку.

Между тем в этой статистике есть общая положительная динамика: в 2019 году количество жертв ЧС снизилось по сравнению с предыдущим годом с 717 человек до 532.

ИСТОЧНИК KP.RU