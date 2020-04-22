2020-04-22T18:01:59+03:00
Общество

Под Нижним Тагилом завершают ремонт Черноисточинской плотины

На реконструкцию потратили 64 миллиона рублей
Алина СУРИНА
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Фото: читатель КПФото: читатель КП
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Под Нижним Тагилом завершают ремонт Черноисточинской плотины. Капитальные ремонт начали в 2018 году, когда в основании плотины были обнаружены опорные детали из лиственницы предположительно еще демидовских времен. Рабочим пришлось решать, как реконструировать плотину, чтобы не задеть историческую ценность.

- Для укрепления стенок поверх деревянного шпунта будет наложен металлический шпунт, а верхняя часть стенок подводящего канала вновь забетонирована. Металлический шпунт уже завезен на объект, все работы планируется завершить в кратчайшие сроки, - рассказали в администрации Нижнего Тагила.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

На реконструкцию потратили 64 миллиона рублей. Отремонтированная плотина не только обезопасит поселок Черноисточинск от угрозы подтопления, но и улучшит качество воды в природном источнике. Пока все мероприятия ,касающиеся ремонта плотины, реализуются на деньги города и области. Как рассказали в мэрии нижнего Тагила, в дальнейшем регион рассчитывает получить на мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища более 500 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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