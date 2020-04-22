Коронавирус забрал у россиян не здоровье, а деньги

22 Апр 2020 2020-04-22T17:57:05+03:00

У людей заканчиваются деньги, и власть не спешит их поддержать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди вынуждены сидеть дома, а не ходить на работу

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Власть, пытаясь сохранить здоровье россиян, рискует оставить их без денег. Из-за кризиса постоянной работы лишились 12 % граждан страны, еще 32% временно не работают. У многих уже нет средств к существованию.

Вот несколько историй людей, оставшихся без денег, о которых пишет издание NEWS.ru.

У Анастасии Никишиной есть небольшая фирма, десять сотрудников которой оказывают юридические услуги представителям малого и среднего бизнеса. Контора почувствовала кризис еще в конце марта, так как большая часть фирм, с которыми у Анастасии были договора, разом приостановили свою деятельность.

Коллектив в начале апреля пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск, а ведь двое из них платят ипотеку, у нескольких сотрудников есть маленькие дети. Да и сама фирма «просела»: денег на оплату помещения нет. Частные арендаторы не снижают и не отменяют платежи, игнорируя указ президента.

В Ростове-на-Дону у Натальи Донниковой есть салон красоты, где также работают десять человек. Роспотребнадзор запретил в апреле работать фирме. Сама Наталья живет в городе Батайск совсем недалеко от центра региона, но приехать на работу не может, так как в регионе действуют строгие ограничения на передвижения. По той же причине Наталья сидит дома и не может оказывать парикмахерские услуги на дому.

- У меня безвыходное положение, я не знаю, на что мне жить, других доходов у меня нет, - рассказывает владелица салона красоты.

А вот у Владимира Кожушко есть своя небольшая фирма по остеклению балконов и установке пластиковых окон. Он может работать, но спрос на его услуги сильно упал – у людей нет денег. Нет теперь их и у Владимира.

- Раньше у нас было по 15 – 20 заказов в неделю, а теперь 2 – 3. Доходы сотрудников упала в два раза, а доход конторы – на 80%, - рассказывает владелец фирмы.

По словам экспертов, есть несколько сфер, где работа продолжает кипеть, а где-то даже активизировалась. Например, доставка товаров, а также дистанционная работа через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU