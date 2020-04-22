22 Апр 2020 2020-04-22T17:44:23+03:00

От укусов клей пострадали уже больше тысячи человек

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В Свердловской области зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита и два случая клещевого боррелиоза. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор Свердловской области по данным на 21 апреля. Кроме того зафиксировано 1 142 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 337 детей. В Екатеринбурге от клещей пострадали 465 человек.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 53 муниципалитетах Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Слободо-Туринском, Пышминском, Тугулымском, Таборинском районе, Камышлове, Верхней Туре, Сысерти, Ирбите, Каменске-Уральском, Березовском, Богдановиче и Рефтинском.

В 2020 году в Свердловской области от клещей обработают 12 200 гектар. Но проведение акарицидных обработок ещё только начинается, санврачи рекомендуют гражданам соблюдать режим самоизоляции и не посещать места, где есть риск встретиться с клещом.

ИСТОЧНИК KP.RU