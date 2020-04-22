2020-04-22T17:25:01+03:00
Общество

Цифровой сервис помогает компаниям малого и среднего бизнеса на полигоне СвЖД управлять грузоперевозками удаленно

Свердловская железная дорога отмечает востребованность у грузоотправителей электронной торговой площадки «Грузовые перевозки»
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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Свердловская железная дорога отмечает востребованность у грузоотправителей электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) в регионах присутствия магистрали. В настоящее время активными пользователями цифровой платформы являются более ста грузоотправителей. С начала 2020 года на СвЖД через ЭТП ГП заказано 4,4 тысяч вагонов, отправлено – более 3,2 тысяч.

При этом порядка 80% новых клиентов – представители предприятий малого и среднего бизнеса, оценившие возможность удаленного ведения бизнеса при помощи ЭТП ГП.

Сервис позволяет дистанционно, без визита в офис, заказать через Интернет перевозку грузов (во внутрироссийском или международном сообщении) – как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все необходимые документы и отчеты формируются онлайн – в личном кабинете клиента.

Функционал площадки постоянно расширяется за счет подключения новых опций. Так, в конце прошлого года появилась возможность торговли лотами подвижного состава, управления парком порожних вагонов, подключены услуги охраны и сопровождения грузов. С апреля 2020 года через ЭТП ГП клиенты могут заказать, оплатить и отслеживать все этапы перевозки по инфраструктуре «Российских железных дорог» при экспедировании транзитного груза. В заказ также можно включить услугу таможенного декларирования.

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» запущена в 2017 году. Она была разработана ОАО «РЖД» в рамках программы «Цифровая железная дорога». В настоящее время к сервису подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, три терминально-складских оператора, пять перевозчиков и шесть стивидорных компаний.

Оператором платформы является ООО «Цифровая логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

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