22 Апр 2020 2020-04-22T17:20:55+03:00

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Уралец отомстил своей соседке заявив в скорую помощь, что у нее коронавирус. Теперь мужчине за ложный вызов и недостоверную информацию придется заплатить штраф. О неудачной шутке, произошедшей в Качканаре, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчиной, вызвавшим скорую помощь своей знакомой оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения.

О ложном вызове в полицию сообщил фельдшер скорой помощи 18 апреля после одиннадцати вечера. Он рассказал, что к ним обратился мужчина, который серьезным голосом поведал про Covid-19 у его соседки по общежитию.

- Медики, оперативно прибывшие на вызов, достаточно быстро вычислили информационную утку. История умалчивает, чем конкретно женщина насолила долгое время злоупотреблявшему алкоголем «кавалеру», но, к счастью, опасной инфекции или иных заболеваний специалисты у нее не обнаружили, - рассказал Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По словам Валерия Горелых на место сразу были направлены сотрудники полиции. Мужчину быстро нашли по приметной татуировке в виде пасти хищника и надписи «крови нет». Его задержали и доставили в отделение. В полиции выяснилось, что мужчина решил своими глазами понаблюдать за тем, насколько качественно ночью работают специальные службы. Медикам он рассказал, что девушка, которая проживает в одном доме с ним, якобы недавно вернулась из Москвы с коронавирусом. Мужчина признал свою вину и принес извинения за противоправный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU