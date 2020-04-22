2020-04-22T16:55:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге будут судить участницу преступной группы, которая перевела заграницу больше 2,8 миллиардов рублей

Женщину обвиняют в совершении незаконных валютных операций
Алина СУРИНА
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Женщину обвиняют в совершении незаконных валютных операцийЖенщину обвиняют в совершении незаконных валютных операцийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге будут судить участницу преступной группы, которая перевела заграницу больше 2,8 миллиардов рублей в иностранной валюте. Женщину обвиняют в совершении незаконных валютных операций. По версии следствия, в 2014 году директор одной из организаций создал преступную группу, которая должна была переводить валюту под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката, станков.

- Впоследствии директор организации вовлек в преступную группу обвиняемую, роль которой заключалась в обеспечении поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных директору юридических лиц и переводе денег на счета нерезидентов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Почти четыре года участники преступной группы переводили на банковские счета юридических лиц иностранных государства в иностранной валюте. При этом банкам они предоставляли недостоверные сведения об этих переводах.

С обвиняемой было заключено досудебное соглашение, поэтому уголовное дело в отношении ее было выделено в отдельное производство и отправлено для рассмотрения в суд. В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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