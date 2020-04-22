2020-04-22T16:53:56+03:00
Общество

Металлургам ЕВРАЗ НТМК присвоено знание «Профессиональный инженер России»

Евгений Баранов и Александр Серебренников стали победителями XX Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинациях «Черная металлургия» и «Электротехника»
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Евгений Баранов на пульте управления ДП 7Евгений Баранов на пульте управления ДП 7
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Главный специалист по техническому развитию аглококсодоменного производства ЕВРАЗ НТМК Евгений Баранов и ведущий специалист центральной электротехнической лаборатории ЕВРАЗ НТМК Александр Серебренников стали победителями XX Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинациях «Черная металлургия» и «Электротехника». Им вручен сертификат и присвоено звание «Профессиональный инженер России».

Евгений Баранов работает на ЕВРАЗ НТМК 21 год, прошел путь от слесаря-ремонтника до заместителя начальника доменного цеха по производству. Вся его деятельность направлена на совершенствование доменного процесса и улучшение условий труда. При его участии на доменных печах №№ 5 и 6 освоена технология применения пылеугольного топлива. В 2019 году Евгений Баранов возглавил инициативную группу по техническому перевооружению участка разливочных машин доменного цеха. Проект позволит сэкономить до 2,5 кг кокса на тонну чугуна в год и увеличить мощность участка.

Александр Серебренников

Александр Серебренников

Евгений – автор 15 рационализаторских предложений и двух патентов на изобретения, наставник молодых работников. Награжден почетной грамотой Правительства Свердловской области, Почетной грамотой и благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также благодарностью губернатора Свердловской области. Имеет звание «Мастер первого класса», а также корпоративные награды.

Александр Серебренников пришел на НТМК электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сейчас работает ведущим специалистом комбината. Александр подал и внедрил более 60 рационализаторских предложений и изобретений, благодаря которым ежегодно экономится более 40 млн рублей.

Диплом Е.Н. Баранова

Диплом Е.Н. Баранова

Александр возглавляет инженерный клуб ЕВРАЗ НТМК. Он обучил более 20 молодых специалистов. Ведет курсы повышения квалификации и проводит тренинги по теории решения изобретательских задач. Имеет звания «Эксперт ЕВРАЗа», «Лауреат молодежной премии», «Лауреат премии им. Л.Я. Мехонцева».

Конкурс «Инженер года» проводит Российский Союз научных и инженерных общественных организаций при поддержке Правительства России с 2000 года. Имена металлургов ЕВРАЗ НТМК зачислены в реестр профессиональных инженеров России.

Диплом Александра Серебренникова

Диплом Александра Серебренникова

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