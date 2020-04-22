2020-04-22T16:24:58+03:00
Общество

Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции

Губернатору задают вопрос о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, чаще остальных
Алина СУРИНА
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Вопрос о снятии ограничений задают Евгению Куйвашеву чаще остальныхВопрос о снятии ограничений задают Евгению Куйвашеву чаще остальныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции. Губернатору задают вопрос о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, на его странице в Instagram чаще остальных. Глава региона в очередной раз ответил на вопрос уральцев и повторил, что точную дату назвать невозможно.

Также губернатор напомнил, что рекомендательная самоизоляция, которая сейчас действует в Свердловской области из-за коронавируса, вводится, когда количество заражений удваивается каждые 3-5 дней или когда рост заражений превосходит возможности системы здравоохранения. Но есть общие принципы, которыми руководствуются сейчас эпидемиологи и власти во всем мире.

- Отказываться от режима самоизоляции рекомендуют только в случае, когда количество новых случаев снижается в течение 14 дней, то есть в течение одного инкубационного периода, - написал Евгений Куйвашев.

Также губернатор рассказал, что к этому времени у региона должны быть возможности протестировать каждого, кто обращается в больницу с симптомами COVID-19. При этом некоторые ограничительные меры могут быть сохранены и на более продолжительный период времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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