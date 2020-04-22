Уже точно: «Бессмертный полк» 2020 в Екатеринбурге пройдет на балконах

22 Апр 2020 2020-04-22T16:00:34+03:00

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В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Традиционного шествия не будет. В режиме самоизоляции людям предложат выйти с портретами своих близких, прошедших Великую Отечественную войну на балкон. Тем у кого нет балкона, можно будет подойти с фотографией фронтовика к окну.

- Уже точно. Этот формат сегодня был утвержден. В Екатеринбурге «Бессмертный полк» пройдет на балконах, - говорит координатор «Бессмертного полка» в Екатеринбурге Валерий Басай. – Сейчас согласовываем время начала акции, а так же возможность загрузить фотографию фронтовика на общероссийский сайт.

Предположительно акция стартует в 12:00 или в 13:00. Людей, которые примут участие, будут снимать журналисты и волонтеры, которым разрешено работать. Таким образом, можно будет показать масштабность акции. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU