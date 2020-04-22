2020-04-22T14:54:48+03:00
Общество

С начала февраля медики обследовали 54 тысячи свердловчан

За минувшие сутки врачи проверили 3 064 человека
Мария Трапезникова
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За минувшие сутки врачи проверили 3 064 человекаЗа минувшие сутки врачи проверили 3 064 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным свердловского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 22 апреля, за сутки в регионе проведено 3 268 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у тех людей, у которых для этого были показания: симптомы ОРВИ или пневмонии, недавняя поездка за границу или контакт с уже зараженными.

- За сутки медики обследовали 3 064 человека. А всего с начала февраля специалисты провели 62 404 исследования и обследовали 54 690 человек, - уточнили в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано 243 случая заражения. Из них 65 человек медикам удалось полностью вылечить и выписать. Остальные находятся под присмотром врачей. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ти – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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