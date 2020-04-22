2020-04-22T14:45:33+03:00
Общество

Полицейские вместе с квартальными проверяют, как екатеринбуржцы соблюдают самоизоляцию

На сегодняшний день было проведено больше тысячи бесед с нарушителями
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Квартальные инспекторы вместе с полицейскими во всех семи районах Екатеринбурга обходят общественные пространства и проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции. они проводят с ними разъяснительную беседу. Сегодня рейды прошли на центральных улицах – Малышева, Вайнера и 8 Марта.

- Несмотря на продление в регионе режима самоизоляции, специалисты встретили немалое количество прохожих. Как выяснилось позже, кто-то направлялся на работу, в продуктовый или в аптеку, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Но нашлись и нарушители. В мэрии отметили, что в случае выявление более серьезных нарушений, информация о человеке направляется в региональное МОБ для составления протоколов. После этого документы попадают в суд, и тогда человека ждет штраф. Как рассказал директор МКУ «Служба заказчика Ленинского района» Георгий Рудаков, на сегодняшний день с горожанами провели уже больше тысячи профилактических бесед.

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области, предварительно, введен до 30 апреля. На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 243 случая заражения коронавирусом. 65 человек медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции
Свердловский губернатор попросил у Путина денег на ЕКАД и дороги Тагила
Уже точно: «Бессмертный полк» 2020 в Екатеринбурге пройдет на балконах
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
С начала февраля медики обследовали 54 тысячи свердловчан
Стало известно, когда в Свердловской области введут пропускной режим
Полицейские вместе с квартальными проверяют, как екатеринбуржцы соблюдают самоизоляцию
Путин обсудит с Куйвашевым ситуацию с коронавирусом по видеосвязи
Лечение Анастасии Заворотнюк обошлось Петру Чернышеву в 12 миллионов рублей
На Урале школу и два детсада оштрафовали за позднюю публикацию контрактов на госзакупках
Готовьтесь люди, скоро лето: что будет с туриндустрией в России
Полицейские поймали екатеринбуржца, который прятал наркотики в холодильнике
Партнеры Tele2 поддержали продавцов розничной сети по всей стране
Первомайские демонстрации 2020 года в России пройдут в интернете
Уральские садоводы стали по почте рассылать пчел и червей
Парадокс: почему бензин на российских АЗС не дешевеет
«От удара отбросило на 30 метров»: на Урале грузовик на гигантской скорости протаранил легковушку
«Рейдеры пустоши»: уральский художник высмеял тех, кто нарушает самоизоляцию, с помощью стрит-арта
Есть шанс заработать: УБРиР дает возможность вернуть до 100 000 рублей от покупок
Грозит до 15 лет тюрьмы: под Екатеринбургом пьяный мужчина до смерти избил своего друга-пенсионера
Промоакциям объявили войну: кому нужен запрет на скидки в супермаркетах
«Хочу почувствовать себя Землей»: екатеринбургская школьница покружилась 702 раз и поставила Мировой рекорд
Капитальный ремонт контактной сети начался на Свердловской железной дороге