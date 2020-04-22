Полицейские вместе с квартальными проверяют, как екатеринбуржцы соблюдают самоизоляцию

22 Апр 2020 2020-04-22T14:45:33+03:00

На сегодняшний день было проведено больше тысячи бесед с нарушителями

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Квартальные инспекторы вместе с полицейскими во всех семи районах Екатеринбурга обходят общественные пространства и проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции. они проводят с ними разъяснительную беседу. Сегодня рейды прошли на центральных улицах – Малышева, Вайнера и 8 Марта.

- Несмотря на продление в регионе режима самоизоляции, специалисты встретили немалое количество прохожих. Как выяснилось позже, кто-то направлялся на работу, в продуктовый или в аптеку, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Но нашлись и нарушители. В мэрии отметили, что в случае выявление более серьезных нарушений, информация о человеке направляется в региональное МОБ для составления протоколов. После этого документы попадают в суд, и тогда человека ждет штраф. Как рассказал директор МКУ «Служба заказчика Ленинского района» Георгий Рудаков, на сегодняшний день с горожанами провели уже больше тысячи профилактических бесед.

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области, предварительно, введен до 30 апреля. На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 243 случая заражения коронавирусом. 65 человек медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU