2020-04-22T14:29:13+03:00
Общество

Путин обсудит с Куйвашевым ситуацию с коронавирусом по видеосвязи

Президент проведет онлайн-встречу и главой региона
Мария Трапезникова
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Путин проведет онлайн-встречу с КуйвашевымПутин проведет онлайн-встречу с КуйвашевымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня Президент России Владимир Путин проведен онлайн-встречу с губернаторами Свердловской и Воронежской областей – Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что Путин продолжает общаться с главами регионов. Основная тема предстоящей беседы – это, конечно, ситуация с коронавирусом.

- В режиме онлайн состоится беседа с губернатором Свердловской области Куйвашевым и с губернатором Воронежской области Гусевым, - уточнил Песков.

Скорее всего, разговор пойдет о ЦГКБ №1 в Екатеринбурге, в которой на прошлых выходных произошла вспышка COVID-19. Напомним, что диагноз предварительно подтвердился у 91 человека, включая пациентов и медиков, а официально – у 78 человек. Всего же на территории области зафиксировано 243 случая заражения. При этом 65 человек врачам удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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