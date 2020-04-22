2020-04-22T14:22:50+03:00
Общество

Лечение Анастасии Заворотнюк обошлось Петру Чернышеву в 12 миллионов рублей

«Комсомолка» узнала о самочувствии актрисы
Лев ИСТОМИН
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Актриса вернулась домойАктриса вернулась домойФото: Борис КУДРЯВОВ
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В 2019 году актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга. Первую операцию ей сделали в Германии, а вторую – в Москве. После этого несколько месяцев актриса провела в госпитале в подмосковной Барвихе, где рядом с ней постоянно был ее супруг Петр Чернышев.

- Настю выписали из больницы, - рассказывает KP.ru друг супруга Заворотнюк. – Только что говорил с Петей, он сказал, что она дома, рядом с ним.

Врачи приняли решение отпустить Анастасию Заворотнюк домой на период самоизоляции из-за хорошего самочувствия. Теперь ей не требуется круглосуточное наблюдение.

Медики говорят, что курс лечения Заворотнюк в Центральной клинической больнице обошелся в 2 миллиона рублей, а за все время болезни на это пришлось потратить около 12 миллионов рублей. Часть этих денег дала фигуристка Татьяна Навка, которая танцует вместе с Чернышевым на Ледовом шоу. Также Петр Чернышев продал квартиру в Ялте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лечение Анастасии Заворотнюк обошлось Петру Чернышеву в 12 миллионов рублей
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