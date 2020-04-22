2020-04-22T14:03:15+03:00
Общество

На Урале школу и два детсада оштрафовали за позднюю публикацию контрактов на госзакупках

Каждому из руководителей выписали по 20 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Каждому из руководителей выписали по 20 тысяч рублейКаждому из руководителей выписали по 20 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тавде, что в Свердловской области, прокуратура проверила в школах и детсадах соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. И выяснила, что школа №8 не разместила в реестре контрактов на портале госзакупок документы о приемке товаров по пяти контрактам. Нарушение сроков составило от 1 до 20 рабочих дней.

- Кроме того, такое же нарушение допустил и детский сад №33 – он несвоевременно разместил на портале документы по 13 муниципальным контрактам, нарушение сроков составило от 3 до 220 рабочих дней, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – А детский сад №12 – по 12 контрактам, нарушение сроков составило от 2 до 215 рабочих дней.

В отношении руководителей школы и детсадов прокуратура возбудила административные дела. Их признали виновными, каждому был назначен штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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