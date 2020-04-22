На Урале школу и два детсада оштрафовали за позднюю публикацию контрактов на госзакупках

22 Апр 2020 2020-04-22T14:03:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тавде, что в Свердловской области, прокуратура проверила в школах и детсадах соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. И выяснила, что школа №8 не разместила в реестре контрактов на портале госзакупок документы о приемке товаров по пяти контрактам. Нарушение сроков составило от 1 до 20 рабочих дней.

- Кроме того, такое же нарушение допустил и детский сад №33 – он несвоевременно разместил на портале документы по 13 муниципальным контрактам, нарушение сроков составило от 3 до 220 рабочих дней, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – А детский сад №12 – по 12 контрактам, нарушение сроков составило от 2 до 215 рабочих дней.

В отношении руководителей школы и детсадов прокуратура возбудила административные дела. Их признали виновными, каждому был назначен штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU