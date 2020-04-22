2020-04-22T13:45:34+03:00
Общество

Готовьтесь люди, скоро лето: что будет с туриндустрией в России

Пандемия и самоизоляция нанесли удар по туристической отрасли
Лев ИСТОМИН
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Отдыхать этим летом если и будем, то только на РодинеОтдыхать этим летом если и будем, то только на РодинеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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После того, как пандемия коронавируса ударила по российской туристической индустрии, операторы готовятся сделать акцент на развитии внутреннего туризма. О том, какие перспективы ждут туротрасль в ближайшие месяцы, KP.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Все курорты и санатории в России будут закрыты, как минимум до июня 2020 года. Летом и в начале осени бронирования будут в сегменте внутреннего туризма, поэтому именно он первым начнет восстанавливаться, полагает эксперт.

Юрий Барзыкин советует выбирать путевки так, чтобы можно было вернуть за них деньги в случае форс-мажора. По факту все билеты являются возвратными, но важно уточнение: как скоро вам вернут деньги.

- Сейчас почти все условия путевое – бронирование, предоплата - являются символическими, введенными для закрепления брони, а не для получения оплаты, - говорит специалист.

По его словам, стоит помнить, что часть забронированных внутренних туров с мая перенесли на лето. Внутренний рынок, судя по всему, заработает с июля, после чего ситуация с туризмом постепенно будет приходить в норму. При этом, спрос на путевки внутри страны будет ниже, так как сильно упала покупательская способность граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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