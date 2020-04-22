2020-04-22T13:43:25+03:00
Происшествия

Полицейские поймали екатеринбуржца, который прятал наркотики в холодильнике

На него завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские Екатеринбурга поймали местного 54-летнего жителя, которого подозревают в хранении и торговле наркотиками. В его квартире силовики обнаружили и изъяли порядка 280 граммов уже готовой и расфасованной нелегальной продукции.

- Согласно справке о предварительном исследовании, изъятым является кокаин массой порядка 50 граммов, 72,5 граммов гашиша и марихуана массой порядка 155 граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Значительная часть изъятых вещественных доказательств находится на исследовании.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Во время обыска его квартиры большую часть наркотиков обнаружили в холодильнике. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции №12 по Екатеринбургу и завели на него уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 20 лет тюрьмы. До решения суда он будет находиться под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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