Полицейские поймали екатеринбуржца, который прятал наркотики в холодильнике

22 Апр 2020 2020-04-22T13:43:25+03:00

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Полицейские Екатеринбурга поймали местного 54-летнего жителя, которого подозревают в хранении и торговле наркотиками. В его квартире силовики обнаружили и изъяли порядка 280 граммов уже готовой и расфасованной нелегальной продукции.

- Согласно справке о предварительном исследовании, изъятым является кокаин массой порядка 50 граммов, 72,5 граммов гашиша и марихуана массой порядка 155 граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Значительная часть изъятых вещественных доказательств находится на исследовании.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Во время обыска его квартиры большую часть наркотиков обнаружили в холодильнике. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции №12 по Екатеринбургу и завели на него уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 20 лет тюрьмы. До решения суда он будет находиться под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU