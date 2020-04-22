Первомайские демонстрации 2020 года в России пройдут в интернете

22 Апр 2020 2020-04-22T13:07:57+03:00

Собраться на улице в этом году не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции в России, введенный из-за пандемии коронавируса, вносит существенные коррективы в жизнь простых граждан. Сначала в стране решили перенести Парад Победы, посвященный 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.

И вот теперь принято решение о том, что первомайские митинги и демонстрации пройдут в интернете. Об этом пишет KP.ru со ссылкой на заместителя председателя российской Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова.

Сегодня эта организация – крупнейшее объединение страны с 20 миллионами участников.

ИСТОЧНИК KP.RU