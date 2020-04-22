2020-04-22T13:07:57+03:00
Общество

Первомайские демонстрации 2020 года в России пройдут в интернете

Режим самоизоляции действует по всей стране
Лев ИСТОМИН
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Собраться на улице в этом году не получитсяСобраться на улице в этом году не получитсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим самоизоляции в России, введенный из-за пандемии коронавируса, вносит существенные коррективы в жизнь простых граждан. Сначала в стране решили перенести Парад Победы, посвященный 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.

И вот теперь принято решение о том, что первомайские митинги и демонстрации пройдут в интернете. Об этом пишет KP.ru со ссылкой на заместителя председателя российской Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова.

Сегодня эта организация – крупнейшее объединение страны с 20 миллионами участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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