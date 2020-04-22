2020-04-22T13:07:14+03:00
Общество

Уральские садоводы стали по почте рассылать пчел и червей

Фермеры открыли «весенний посылочный сезон»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Почты России"Фото: пресс-служба "Почты России"
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Уральские садоводы начали по почте отправлять по всей России пчел, пиявок и червей, а также саженцы. В этом нет ничего удивительного, просто фермеры открыли «весенний посылочный сезон». Как рассказали в региональном филиале «Почты России», из уральских питомников уже отправились первые 80 тысяч таких посылок.

- К работе с таким «сезонным» грузом предъявляются особые требования. Доставка посылок с саженцами осуществляется в кратчайшие сроки для сохранения качества посадочного материала. Ежегодно «Почта России» справляется с этой задачей, доставляя уральские саженцы во все регионы России, - отметил заместитель директора МР Урал Почты России по посылочному бизнесу Владимир Куковякин.

Все растения специально подготавливают к пересылке. Для защиты корней используют мох, так как он хорошо удерживает влагу и обеспечивает сохранность груза. Саженцы помещают в упаковку с отверстиями для циркуляции воздуха. Перед отправкой посылки хранятся в холодильном отделении.Их перевозят в специальных пластиковых контейнерах. Каждой посылке присваивается трек-номер, по которому получатель может отследить местонахождение своего заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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