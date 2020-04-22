Парадокс: почему бензин на российских АЗС не дешевеет

22 Апр 2020 2020-04-22T12:52:47+03:00

Все, что происходит на нефтяном рынке - не влияет на цены для простого потребителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оптовые продажи бензина в России сегодня не приносят доход. На этой неделе тонна бензина АИ-92 торговалась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за 35 770 рублей. Немного, но и не ноль. Почему тогда нефтяники терпят убытки?

Нефтяные компании сегодня немалые суммы отдают государству: акциз, ДНС, выплату по дефпферу, налог на добычу полезных ископаемых. Выходит больше 38 тысяч рублей с тонны. То есть с продажи каждой тонны нефтяники теряют больше 2 тысяч рублей, пишет KP.ru.

Почему цены на бензин упали. Главная причина – снижение спроса. Люди сидят по домам в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, бензин им не нужен. Падение спроса составило от 30 до 70%. Но, к примеру, в Испании ситуация еще хуже – там падение спроса составила 80%.

Еще одна причина: третий год нефтяники платят в бюджет по демпферу, это защищает отечественный рынок топлива от резких ценовых скачков. В западных странах топливо стоит дороже, нефтяникам доплачивают из казны за то, что они поставляют внутри страны, компенсируя упущенную выгоду.

Но демпфер работает в обе стороны. Сегодня в странах Европы бензин почти никому не нужен, цены на него поползли вниз. И уже рынок РФ для продавцов выглядит более привлекательным. Но теперь сами производители должны доплачивать в бюджет, чтобы торговать в стране. Это одна из причин, по которой цены на топливо на российских заправках не снижаются.

Стоимость топлива, при которой начинаются «штрафы» для нефтяников, устанавливают на год вперед. Сегодня они намного выше реальных расценок на бензин. Именно поэтому продавцы топлива просят руководство страны отменить демпфер, или же, по крайней мере, скорректировать его.

По мнению президента Независимого топливного союза Павла Баженова, стоимость бензина в России для потребителей сегодня регулируется государством. Это происходит неофициально, но на розничном рынке его стоимость меняется только в рамках инфляции.

И снизиться ценам сегодня не дает именно механизм демпфера. Вдобавок власти подсуетились, запретив импорт дешевого топлива в Россию.

Такая ситуация не устраивает всех: АЗС могут покупать дешево, а продавать дорого, но никто не берет.

ИСТОЧНИК KP.RU