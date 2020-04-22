2020-04-22T12:19:28+03:00
Происшествия

«От удара отбросило на 30 метров»: на Урале грузовик на гигантской скорости протаранил легковушку

Мужчина ехал со скоростью в 70 км/час и не ожидал, что перед ним остановится машина
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Утром 22 апреля на 75-м километре трассы «ЕкатеринбургТюмень» произошло серьезное ДТП, в котором два человека получили травмы. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил впереди идущую легковушку.

- 33-летний водитель управлял грузовиком с полуприцепом и двигался в сторону Екатеринбурга. Он допустил столкновение с легковушкой, которая остановилась на полосе для движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – После столкновения легковушку отбросило на 30 метров вперед, после чего она съехала в кювет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Ее водитель, 71-летняя женщина, и пассажир, личность которого сейчас устанавливается, получили серьезные травмы. Их срочно госпитализировали в ЦРБ Асбеста.

Водитель грузовика рассказал, что двигался со скоростью около 70 км/час, когда увидел, что перед ним остановилась легковушка. Мужчина попытался уйти от столкновения, свернув влево, но в этот момент по встречке ехал другой грузовик. Сотрудники ГИБДД опросили всех участников и очевидцев аварии.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее, постоянно наблюдать за обстановкой на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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