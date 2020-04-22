«От удара отбросило на 30 метров»: на Урале грузовик на гигантской скорости протаранил легковушку
Утром 22 апреля на 75-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошло серьезное ДТП, в котором два человека получили травмы. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил впереди идущую легковушку.
- 33-летний водитель управлял грузовиком с полуприцепом и двигался в сторону Екатеринбурга. Он допустил столкновение с легковушкой, которая остановилась на полосе для движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – После столкновения легковушку отбросило на 30 метров вперед, после чего она съехала в кювет.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Ее водитель, 71-летняя женщина, и пассажир, личность которого сейчас устанавливается, получили серьезные травмы. Их срочно госпитализировали в ЦРБ Асбеста.
Водитель грузовика рассказал, что двигался со скоростью около 70 км/час, когда увидел, что перед ним остановилась легковушка. Мужчина попытался уйти от столкновения, свернув влево, но в этот момент по встречке ехал другой грузовик. Сотрудники ГИБДД опросили всех участников и очевидцев аварии.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее, постоянно наблюдать за обстановкой на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU