2020-04-22T12:02:37+03:00
Общество

«Рейдеры пустоши»: уральский художник высмеял тех, кто нарушает самоизоляцию, с помощью стрит-арта

Новая работа появилась на улице Свердлова, 6
Мария Трапезникова
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Фото: Егор ВастовФото: Егор Вастов
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В Екатеринбурге появился новый стрит-арт, посвященный пандемии коронавируса и режиму самоизоляции. В этот раз уличный художник Егор Вастов нарисовал на стене серой многоэтажки «рейдеров пустоши». Работу можно увидеть по адресу: улица Свердлова, 6.

- Во время самоизоляции не все оказались порядочными жителями убежищ, некоторые проявили свои бунтарские качества или не восприняли в полной мере всерьез, - рассказал Егор. – Как раз про этих рейдеров и была сделана данная работа.

Фото: Егор Вастов

Фото: Егор Вастов

Кстати, это не первый стрит-арт на «коронавирусную» тематику. Первым откликом художников на пандемию стал гигантский шар-коронавирус на площади у Драмтеатра. Правда, долго он не прожил – уже через пару часов его смыли коммунальщики. Чуть позже на стене у бывшего кинотеатра Салют появилась надпись «Будь здоров», которую через месяц кто-то переделал в «Дудь здоров». А не так давно на заборе по улице Пирогова появились печенеги и половцы – как раз те, про которых говорил в своем обращении к нации президент Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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