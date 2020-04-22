«Рейдеры пустоши»: уральский художник высмеял тех, кто нарушает самоизоляцию, с помощью стрит-арта
В Екатеринбурге появился новый стрит-арт, посвященный пандемии коронавируса и режиму самоизоляции. В этот раз уличный художник Егор Вастов нарисовал на стене серой многоэтажки «рейдеров пустоши». Работу можно увидеть по адресу: улица Свердлова, 6.
- Во время самоизоляции не все оказались порядочными жителями убежищ, некоторые проявили свои бунтарские качества или не восприняли в полной мере всерьез, - рассказал Егор. – Как раз про этих рейдеров и была сделана данная работа.
Фото: Егор Вастов
Кстати, это не первый стрит-арт на «коронавирусную» тематику. Первым откликом художников на пандемию стал гигантский шар-коронавирус на площади у Драмтеатра. Правда, долго он не прожил – уже через пару часов его смыли коммунальщики. Чуть позже на стене у бывшего кинотеатра Салют появилась надпись «Будь здоров», которую через месяц кто-то переделал в «Дудь здоров». А не так давно на заборе по улице Пирогова появились печенеги и половцы – как раз те, про которых говорил в своем обращении к нации президент Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU