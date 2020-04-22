Есть шанс заработать: УБРиР дает возможность вернуть до 100 000 рублей от покупок

22 Апр 2020 2020-04-22T11:59:52+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для своих клиентов с дебетовой или кредитной картой системы Visa беспрецедентную акцию «100% кэшбэк». Теперь у клиентов есть возможность получить 3 000 рублей на карту или вернуть всю сумму совершенных за месяц покупок, не выходя из дома.

Участником акции «100% кэшбэк» может стать любой клиент банка, имеющий выпущенную УБРиР действующую карту международной платежной системы Visa. Для участия достаточно только совершать по ней покупки или платежи в мобильном банке на общую сумму в 500 рублей. Каждые 500 рублей становятся «шансом» на выигрыш. Чем их больше — тем больше возможностей получить призы, ведь «шансы» не сгорают, а суммируются из месяца в месяц.

Один «шанс» дает право на участие в еженедельном розыгрыше 3 000 рублей. Три победителя получат эту сумму на свои карточные счета. 20 «шансов» (общая сумма покупок или платежей) — это возможность выиграть главный приз, который разыгрывается раз в месяц. Победитель получит возврат всей суммы покупок за прошедший месяц в пределах 100 000 рублей. Кэшбэк будет зачислен ему на карточный счет.

Акция продлится до 30 сентября. Первые обладатели еженедельных призов будут известны уже 24 апреля. Счастливый получатель 100% кэшбэка будет определяться в последний рабочий день каждого месяца. 29 мая состоится первый розыгрыш главного приза. Информация о победителях будет размещаться в день розыгрыша на сайте акции.

Все подробности можно узнать по ссылке: https://www.ubrr.ru/kb.