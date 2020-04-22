Грозит до 15 лет тюрьмы: под Екатеринбургом пьяный мужчина до смерти избил своего друга-пенсионера

22 Апр 2020 2020-04-22T11:46:26+03:00

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В Березовском, что под Екатеринбургом, следователи завели уголовное дело на 41-летнего, ране судимого местного жителя, которого обвиняют в избиении знакомого, после чего наступила смерть. Накануне, 21 апреля, он распивал алкоголь со своим товарищем в поселке Шишкино и в ходе застолья сильно с ним поссорился. Мужчина стал избивать его руками и ногами, целясь в голову. От сильных травм пострадавший скончался на месте.

- Полицейским Березовского поступило сообщение: по улице Брусничная двое неизвестных людей ворвались в дом к мужчине и избили его до смерти, мужчина лежит в крови. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции Березовского. – По прибытии на указанный адрес стражи порядка обнаружили лежащего на полу со множественными травмами и не подающего признаков жизни гражданина, которым оказался хозяин дома 61-летний пенсионер.

Виновник трагедии попытался сбежать, но его вовремя задержали местные жители, которые и вызвали полицию. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также собирают доказательства.

В ближайшее время будет решен вопрос о том, чтобы предъявить мужчине обвинения и отправить до решения суда под стражу. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU