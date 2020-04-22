Промоакциям объявили войну: кому нужен запрет на скидки в супермаркетах

22 Апр 2020 2020-04-22T11:31:24+03:00

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В условиях пандемии коронавируса россияне тратят деньги только на самое необходимое: на продукты питания и лекарства. Покупатели давно привыкли к скидкам, которые есть в супермаркетах. Не секрет, что именно промоакции помогают людям хоть как-то сэкономить бюджет в сложных экономических условиях.

Но производители продуктов питания решили лишить покупателей этой радости: они обратились напрямую в Правительство РФ с просьбой законодательно запретить скидки в торговых сетях.

В 2019 году в торговых сетях хотели снизить долю дисконта, а теперь производители настаивают на полной отмене системе скидок и акций. Об этом пишет KP.ru.

По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, сейчас сильно просел потребительский спрос, поэтому производители хотят улучшить условия работы на рынке. Их задача – зафиксировать нижнюю границу цены.

Это может привести к выдавливанию с рынка мелких производителей, а крупные будут диктовать свою ценовую политику. По мнению Карпова, обращаясь в органы власти, производители пытаются решить рыночные проблемы нерыночным путем. А ведь потом может появиться желание отрегулировать что-то еще. И время для этого, по мнению эксперта, выбрано не самое удачное.

Впрочем, как считает Андрей Карпов, правительство вряд ли пойдет навстречу производителям, предложившим отказаться от акций и скидок в период, когда это абсолютно не выгодно с политической точки зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU