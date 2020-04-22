2020-04-22T11:01:50+03:00
Общество

«Хочу почувствовать себя Землей»: екатеринбургская школьница покружилась 702 раз и поставила Мировой рекорд

Свое достижение 11-летняя Каролина Черных посвятила Международному Дню Матери-Земли
Юлия СТАЛИНА
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Каролина ставит уже не первый рекорд в своей жизни. Фото: предоставлено героем публикации.Каролина ставит уже не первый рекорд в своей жизни. Фото: предоставлено героем публикации.
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Школьница из Екатеринбурга во время самоизоляции ставит мировые рекорды. 21 апреля 11-летняя Каролина Черных зарегистрировала новое достижение. За 15 минут девушка прокружилась 702 раза без остановки и побила два рекорда – Мировой и Российский в категории «Дети». Свою победу юная екатеринбурженка решила посвятить Международному Дню Матери-Земли.

- Я решила установить рекорд по вращению вокруг своей оси, чтобы почувствовать себя, хоть ненадолго Землей. Мне удалось прокрутиться 15 минут и совершить более 700 оборотов - это почти два года вращения Земли. Я люблю нашу планету и прошу всех людей : «Берегите Землю — наш общий Дом!», - рассказывает Каролина.

Кстати, это не первые рекорды 11-летней школьницы. В начале апреля девушка побила восемь рекордов в силовом спорте. Каролина поднимала гирю стоя на гвоздях, буксировала автомобиль весом больше тонны и переворачивала огромную покрышку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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