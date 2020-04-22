Капитальный ремонт контактной сети начался на Свердловской железной дороге

22 Апр 2020 2020-04-22T11:00:19+03:00

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На Свердловской железной дороге начался плановый капитальный ремонт контактной сети. Работы направлены на повышение надежности устройств электроснабжения, что, в свою очередь, позволит обеспечивать надежность и безопасность перевозочного процесса.

На первом этапе работы проводятся на станциях и перегонах Екатеринбургского региона. На станции Лечебный работники Свердловской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения обновили контактную сеть общей протяженностью 1,9 км, заменили почти 4 км контактного провода и четыре компенсирующих устройства. Аналогичные работы были проведены на перегонах Исток – Косулино, Храмцовская – Марамзино. На участке Сабик – Бойцы проведена замена опор контактной сети. Далее работы пройдут на перегоне Тулумбасы – Шаля: предстоит заменить пять опор, контактный провод и четыре компенсирующих устройства, смонтировать несущий трос общей длиной 4,2 км.

Фото: предоставлено СвЖД

В Сургутском регионе ремонт контактной сети запланирован на перегоне Новоандреевский – Мангут: необходимо заменить 13,3 км контактного провода, 14 опор, установить 10 компенсирующих устройств, смонтировать несколько новых вспомогательных тросов и др. На участке Ханымей – Апака будет проведен капитальный ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи.

До конца года обновление контактной сети запланировано также в Пермском, Нижнетагильском и Тюменском регионах СвЖД (на перегонах Ферма – Осенцы, Кокшаровский – Еланский, 116-й км – Ляля, на участке Шурала – Мурзинка и др.).

Работы в рамках капитального ремонта контактной сети проводятся во время технологических «окон» (перерывов в движении поездов).