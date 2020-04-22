За сутки медики вылечили от коронавируса еще пять свердловчан
За минувшие сутки медикам удалось вылечить от коронавируса еще пять человек. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь общее количество выздоровевших – 65 человек.
Однако сегодня стало известно о еще 10 случаях заболевания на территории региона. Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга и Белоярского района. Таким образом, в Свердловской области зафиксировано 243 случая коронавируса.
- Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное, - сообщили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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