22 Апр 2020 2020-04-22T10:51:45+03:00

За сутки медики вылечили от коронавируса еще пять свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь общее число выздоровевших в регионе – 65 человек

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За минувшие сутки медикам удалось вылечить от коронавируса еще пять человек. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь общее количество выздоровевших – 65 человек.

Однако сегодня стало известно о еще 10 случаях заболевания на территории региона. Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга и Белоярского района. Таким образом, в Свердловской области зафиксировано 243 случая коронавируса.

- Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное, - сообщили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU