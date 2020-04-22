Коммунальщики продолжают очищать районы Екатеринбурга от коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T10:34:57+03:00

В Орджоникидзевском районе каждый день на уборку выходят 14 бригад

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Коммунальщики продолжают обрабатывать улицы и районы Екатеринбурга от коронавирус. В Орджоникидзевском районе службы расчищают от мусора, грязи и пыли всю инфраструктуру: дороги, тротуары, пешеходные зоны, парковочные карманы, опоры освещения. Кроме того, «под грабли» убирают мусор с газонов и на территориях скверов, моют светофоры, дорожные знаки и ограждения.

- Санитарная обработка остановок общественного транспорта проходит с применением дезинфицирующих веществ, которые наносятся на контактные поверхности ранцевыми опрыскивателями, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Используемые растворы полностью безопасны для людей и животных, но губительны для микробов и вирусов.

Чтобы очистить проспект Космонавтов, коммунальщики для начала используют вакуумные машины для сбора пыли и мелкого мусора. Затем поливомоечная техника «звеньями» проходит по всей ширине проезжей части, промывая ее водой и жидким шампунем.

Каждый день в районе на уборку выходят 14 бригад. Уже обработано 100% тротуаров и 88% дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU