2020-04-22T10:18:41+03:00
Общество

Не курьеры, а кассиры: какие профессии нужны в Екатеринбурге в период самоизоляции

Работодатели стали расширять временный штат
Юлия СТАЛИНА
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Некоторые компании готовы взять временного работника.Некоторые компании готовы взять временного работника.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В период самоизоляции в Екатеринбурге вырос спрос на кассиров на 209 % и упаковщиков на 1740 %. Об этом рассказали в пресс-службе портала по подбору персонала HeadHunter. Уральские работодатели не стали сокращать работников, а даже наоборот расширяют штат. Так поступили крупные продовольственные сети. А вот курьеры были менее востребованы в марте и апреле этого года.

- Спрос на упаковщиков мы связываем с тем, что сегодня развиваются службы доставки. Поэтому нужны люди, которые будут этим заниматься. Спрос на курьеров вырос в 2 раза, но в Свердловской области это стабильный рост за последний год. Это связано заходом на рынок крупных сервисов. Но небольшие компании вынуждены отпустить свой персонал или переквалифицировать его. Например, в ресторанах и кафе доставкой занимаются официанты или бармены, - объясняет Анна Осипова, Руководитель пресс-службы hh.ru Урал. – Нужны и кассиры в розничную торговлю. Хоть для этой сферы всегда была характерна текучесть кадров. В нынешних условиях крупные торговые сети готовы взять временных специалистов. Назовем это арендой персонала.

Кроме этого работодатели продолжают искать сотрудников в call-центров. Работать можно из дома, а собеседование проходишь по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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