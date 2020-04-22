На Урале поймали курьера, доставлявшего наркотики по всей России
В Свердловской области сотрудники ФСБ и правоохранительных органов задержали 50-летнего курьера, который доставлял наркотики по всей России, в Сысертском районе. Оказалось, что живет он в Москве, но работает на территории всей страны.
- Приехав из Москвы на Урал он через мессенджер получил координаты места, где были спрятаны наркотики. В дальнейшем, после изъятия их из тайника и расфасовки, он должен был отвезти их в Набережные Челны, - рассказали в пресс-службе ФСБ по Свердловской области. – Там он должен был спрятать их в четыре тайника по 250 граммов каждый.
Фото: пресс-служба ФСБ по Свердловской области
После проведения экспертизы выяснилось, что в пакете находились наркотики синтетического происхождения массой около 1 килограмма. На мужчину завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 20 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU