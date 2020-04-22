2020-04-22T10:08:53+03:00
Происшествия

На Урале поймали курьера, доставлявшего наркотики по всей России

При нем обнаружили килограмм «синтетики»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ФСБ по Свердловской областиФото: пресс-служба ФСБ по Свердловской области
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В Свердловской области сотрудники ФСБ и правоохранительных органов задержали 50-летнего курьера, который доставлял наркотики по всей России, в Сысертском районе. Оказалось, что живет он в Москве, но работает на территории всей страны.

- Приехав из Москвы на Урал он через мессенджер получил координаты места, где были спрятаны наркотики. В дальнейшем, после изъятия их из тайника и расфасовки, он должен был отвезти их в Набережные Челны, - рассказали в пресс-службе ФСБ по Свердловской области. – Там он должен был спрятать их в четыре тайника по 250 граммов каждый.

Фото: пресс-служба ФСБ по Свердловской области

Фото: пресс-служба ФСБ по Свердловской области

После проведения экспертизы выяснилось, что в пакете находились наркотики синтетического происхождения массой около 1 килограмма. На мужчину завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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