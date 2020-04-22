2020-04-22T10:00:30+03:00
Общество

ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей

Сделки прошли в 15 регионах России
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ за первый день работы по новой программе госсубсидирования выдал кредиты более чем на 100 миллионов рублей. Сделки прошли в 15 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Барнаул, Самара и Санкт-Петербург. Средняя сумма одного кредита составила почти 3 млн рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«Новая программа выполняет очень важную социальную функцию, позволяя гражданам нашей страны выгодно решить свой жилищный вопрос даже в изменившихся экономических условиях. Благодаря субсидии государства взять ипотеку и переехать в новое жилье сейчас стало гораздо проще. Ставка 6,5% – одна из самых низких на рынке, и поэтому она поможет заемщикам комфортнее обслуживать свои кредиты», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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