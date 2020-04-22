22 Апр 2020 2020-04-22T09:49:43+03:00

Екатеринбуржец заплатит 50 тысяч за торговлю товарами для рыбалки во время самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Жителя Екатеринбурга, у которого свой магазин, заплатит штраф в 50 тысяч рублей за то, что он торговал товарами для отдыха и рыбалки во время режима самоизоляции. Напомним, он введен на территории области, предварительно, до 30 апреля.

10 апреля его обнаружили во время рейдов сотрудники Роспотребнадзора. 20 апреля мировой судья Ленинского района Екатеринбурга рассмотрел дело. ИП в ходе разбирательства свою вину не признавал, объяснив, что помимо товаров для рыбалки и отдыха он продавал также спички, сниженный природный газ, свечи, которые входят в список товаров первой необходимости.

- На видеозаписи и фотографиях, представленных суду, видно, что продаваемый товар предназначался, в первую очередь, для отдыха на природе, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - А, значит, он нарушал указ губернатора.

Поэтому суд решил оштрафовать мужчину на 50 тысяч рублей. Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU