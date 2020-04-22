2020-04-22T09:29:31+03:00
Происшествия

«Съехал в кювет и вылетел из салона»: на Урале парень угнал машину и попал на ней в ДТП

Медики доставили его в больницу, а полицейские завели на него уголовное дело
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В минувшие выходные, 18 апреля, в дежурную участь ОМВД России по городу Красноуфимску поступило сообщение о том, что на 13-м километре трассы «Ачит – Месягутово» произошло серьезное ДТП. На место сразу же выехал экипаж ГИБДД.

- На месте происшествия автоинспекторы обнаружили перевернутую машину «ВАЗ». В 20-ти метрах от транспортного средства находился молодой человек. После осмотра прибывшими врачами скорой помощи у него диагностированы травмы головы, он госпитализирован в травматологическое отделение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Полицейские выяснили, что пострадавшим оказался нигде не работающий местный 29-летний житель. Около 01:30 он не справился с управлением и, съехав с дороги, вылетел в кювет, перевернувшись. Водитель не был пристегнут ремнем, поэтому его выбросило из машины.

При проверке машины по специальным базам учета Госавтоинспекции оказалось, что автомобиль принадлежит жителю села Александровского Красноуфимского района. Собственник узнал о том, что его машину угнали, от полицейских.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будет установлено наличие или отсутствие в момент аварии алкоголя в крови водителя-угонщика. На молодого человека завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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