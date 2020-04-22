Откуда завозили коронавирус в Свердловскую область: отвечает федеральный оперштаб
Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал статистику, по которой видно, из каких стран чаще всего возвращались россияне с 24 марта по 6 апреля в Уральский федеральный округ.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионы УФО прибыли 11 826 человек из 65 стран. Большинство жителей регионов УФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ и Доминиканской Республики.
- Обращаем внимание, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, - напоминают в оперштабе.
Фото: федеральный оперштаб
Свердловская область: всего с 24.03 по 06.04 в Свердловскую область вернулись 5519 человек из 56 стран.
Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:
Таиланд - 1874 (33,96%)
Вьетнам - 1219 (22,09%)
Турция - 468 (8,48%)
ОАЭ - 463 (8,39%)
Казахстан - 145 (2,63%)
Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбург прилетели 69 туристов из Турции. Всех сразу же из аэропорта Кольцово перевезли в обсерватор под Асбестом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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