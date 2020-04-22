Откуда завозили коронавирус в Свердловскую область: отвечает федеральный оперштаб

22 Апр 2020 2020-04-22T09:21:06+03:00

Минувшей ночью в Екатеринбург прилетели 69 туристов из Турции. Всех сразу же из аэропорта Кольцово перевезли в обсерватор под Асбестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилась статистика прилетов в регионы УФО с 24 марта по 6 апреля

Изменить размер текста: A A

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал статистику, по которой видно, из каких стран чаще всего возвращались россияне с 24 марта по 6 апреля в Уральский федеральный округ.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионы УФО прибыли 11 826 человек из 65 стран. Большинство жителей регионов УФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ и Доминиканской Республики.

- Обращаем внимание, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, - напоминают в оперштабе.

Фото: федеральный оперштаб

Свердловская область: всего с 24.03 по 06.04 в Свердловскую область вернулись 5519 человек из 56 стран.

Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:

Таиланд - 1874 (33,96%)

Вьетнам - 1219 (22,09%)

Турция - 468 (8,48%)

ОАЭ - 463 (8,39%)

Казахстан - 145 (2,63%)

Напомним, что минувшей ночью в Екатеринбург прилетели 69 туристов из Турции. Всех сразу же из аэропорта Кольцово перевезли в обсерватор под Асбестом.

ИСТОЧНИК KP.RU